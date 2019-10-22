Президиум РАН попросил Минобрнауки пересмотреть принятые правила общения российских ученых с зарубежными коллегами

Такие ограничения контрпродуктивны и ведут к изоляции и стагнации в российской научной сфере, — говорится в постановлении президиума, размещенном в Фейсбуке вице-президента РАН Алексея Хохлова. Отмечается, что международное сотрудничество является необходимой составляющей научной деятельности. В документе также говорится, что буквальное следование подобным регламентам не только ставит под угрозу достижения основных целевых показателей нацпроектов «Наука» и «Образование», но и ведет к деградации существующего уровня деятельности в большинстве научных организаций и вузов.

Ранее Минобрнауки направило в подведомственные организации приказ, в котором говорится, что российские ученые должны получать разрешение от руководства на встречу с иностранным коллегой, а после направлять отчет с указанием основной темы беседы и данных участников.