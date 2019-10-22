Депутат МГД обратилась в Генпрокуратуру в связи с получением членами Правительства Москвы квартир в центре столицы

Депутат Мосгордумы обратилась в Генпрокуратуру в связи с получением членами Правительства Москвы квартир в центре столицы. Об этом «Эху Москвы» рассказала сама Елена Шувалова.

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова обратилась в Генпрокуратуру в связи с получением членами Правительства Москвы квартир в центре столицы. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я сегодня обратилась в Генеральную прокуратуру, чтобы узнать, почему в элитном доме на Садовнической улице получили квартиры руководители департаментов города Москвы. Возможно, мне придет ответ, что они купили эти квартиры. Но столько, сколько стоят эти квартиры, даже при их огромных зарплатах такие суммы не заработаешь за много-много лет. Скорей всего, там какая-то символическая цифра была заплачена, но она не соответствует реальной стоимости квартиры», — сказала она.

Е.Шувалова также добавила, что квартиры в доме по адресу Садовническая улица, дом 80 предназначались для социальных нужд. По сведениям депутата, квартиры в этом доме получили, в частности, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская, глава Комитета государственного строительного надзора Олег Антосенко, руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Артур Кескинов.

«Все это – фамилии руководителей строительного комплекса Москвы, а строительство в городе Москве принимает катастрофические формы. На мой взгляд, в строительной сфере совершаются просто преступные действия, в благодарность за которые и получены эти квартиры. Я надеюсь, что Генпрокуратура даст этому объективную правовую оценку», — заключила она.

Она подчеркнула, что строился этот дом как социальное жилье.