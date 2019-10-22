В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции

Они продолжались более 6-ти часов. Основная тема встречи – ситуация в Сирии в связи с турецкой операцией в этой стране. После завершения переговоров Владимир Путин заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган дал ему подробные разъяснения о целях и задачах этих действий.

По словам российского лидера, Москва разделяет беспокойство Анкары ростом сепаратистских настроений в Сирии, которые искусственно подогреваются извне, при этом достичь стабилизации ситуации можно только путем сохранения территориальной целостности государства. И Эрдоган, по словам Путина, разделяет этот подход. Путин также отметил необходимость запустить широкий диалог курдов и турецкого правительства. Без такого взаимоуважительного диалога проблему севера Сирии не решить, — считает российский лидер.

Тем временем стало известно, что курдские формирования завершили отход из ряда районов Сирии, расположенных у границы с Турцией, успев это сделать до окончания режима прекращения огня, который истекает сегодня вечером. Об этом сообщает «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на представителя сирийских демократических сил.