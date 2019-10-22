До конца недели в Центральной России сохранится теплая погода на 5–6 градусов выше нормы

Об этом заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, днем температура составит от 9 до 15 градусов тепла, ночью — не меньше 5. Неделя пройдет без осадков, короткий дождь ожидается только в среду. В воскресенье постепенно начнет холодать. К середине следующей недели будет около нуля, осадки начнут переходить в заряды снега, усилится ветер.
2019-10-22T19:31:00+03:00
2019-10-22T19:32:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 22 октября 2019
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