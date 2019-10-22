Движение затруднено по Строгинскому шоссе в Москве

Жители района Строгино вынуждены несколько километров добираться до дома пешком от станции метро «Щукинская». Транспортный коллапс вызван ремонтом трамвайных путей, — передает Интерфакс. Затор образовался по всей длине трассы, включая прилегающие улицы. Скорость автомобильного потока не превышает 5-ти километров в час.



Затруднения наблюдаются сегодня во всей Москве. По данным сервиса Яндекс.Пробки, этим вечером заторы на дорогах достигли 8-ми баллов.