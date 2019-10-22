Больше 5-ти часов продолжаются в Сочи переговоры президентов России и Турции

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган периодически приглашают к себе представителей делегаций, но основное время беседуют один на один, — сообщает «Интерфакс». Как ожидается, по итогам встречи главы государств дадут пресс-конференцию.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что разговор будет обстоятельный, сложный и небыстрый. По его словам, предстоит обсудить много тем. Главная – ситуация в Сирии с учетом проведения там турецкой военной операции. Эрдоган ранее заявил, что после этих переговоров Анкара предпримет необходимые шаги по Сирии.