Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

Кадырова решили отметить, поскольку, как рассказали в пресс-службе проекта, он организовал наибольшее количество достижений за один год. Он будет занесен как рекордсмен среди глав регионов, передает интернет-издание Znak.com. Оно отмечает, что сертификат Книги рекордов России Кадыров должен получить сегодня в Москве. На официальном сайте проекта приводится несколько связанных с ним достижений. В частности, речь идет о серии рекордов в отжиманиях от пола они принадлежат шестилетнему мальчику Рохиму Куриеву. Его же указом Кадырова сделали самым молодым почетным гражданином Чечни – это тоже внесено в Книгу. Другие рекорды касаются резиденции главы республики – там ко дню рождению президента России Владимира Путина был установлен самый высокий флагшток в России, он достигает 73,5 метров. Аналогичный флагшток был установлен в 70 метрах – в результате был зафиксирован рекорд за их самую высокую пару в мире. Наконец, в июле этого года при содействии Кадырова была проведена самая высокогорная парусная регата в Евразии.

Глава Чечни на решение Книги рекордов России пока никак не отреагировал.