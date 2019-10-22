Глава следственной группы по «московскому» делу Габдулин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Глава следственной группы по «московскому» делу Рустан Габдулин награжден орденом За заслуги перед Отечеством I степени. Указ подписал президент Владимир Путин. В нем говорится, что следователь награжден за заслуги в укреплении законности, защите прав интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу.



Помимо дела об акция протеста в Москве Габдулин также возглавлял следствие по «болотному» делу и о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Также его связывают с делом об отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.