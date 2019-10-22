Фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина получил восемь лет колонии за похищение человека

Помимо срока Вячеслав Борисов выплатит штраф в триста тысяч рублей. Такое решение вынесла судья петербургского Горсуда Наталья Громова. Она сочла виновным мужчину в похищении генерального директора компании «Заслон», бывшего «Завода Ленинец» Александра Горбунова. Сам обвиняемый заявлял вместе со своими подельниками, что именно этот человек заказал им покушение на журналиста Олега Кашина. Напомню, в ноябре 2010-го на него напали и жестоко избили, проломив голову арматурой и сломав пальцы. Позже, Борисов и его коллеги забеспокоились, что их сделают крайними в расследовании этого дела. Они приняли решение похитить Горбунова и выбить из него показания под видеозапись, чтобы попытаться себя обезопасить. В итоге — всех фигурантов того похищения, кроме одного человека, осудили. Последнего, предполагаемого организатора похищения, заочно арестовали в Петербурге две недели назад.

Ранее жена одного из фигурантов дела говорила, что избить Кашина приказал сенатор Андрей Турчак. Политик это отрицает.