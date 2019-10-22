В офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права» пришли силовики

Их цель пока неизвестна, — рассказал «Эху Москвы» глава комитета Андрей Бабушкин.

В офис «Комитета за гражданские права» пришли силовики. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель организации, член Совета по правам человека при Президенте РФ. Андрей Бабушкин.

«С моей точки зрения, имеет место провокация. Никого в здание организации не пускают. Что это за правоохранительные органы действуют непонятно, на кого жаловаться непонятно. Они ни с кем не разговаривают, удостоверений не предъявляют. Всех выгнали, свободно передвигаются по офису», — сказал он.

Ранее сотрудники рассказали, как некий мужчина зашел в комитет и бегал с пакетом, не зная, куда его деть. Он говорил, что это для зам.председателя организации Андрея Маякова. После этого в офис зашли съемочные группы НТВ и РЕН ТВ.