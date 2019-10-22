Британский премьер Борис Джонсон предупредил, что правительство не будет еще раз менять законопроект о Brexit и страну ждут досрочные выборы, если Палата общин не одобрит соответствующий билль. Об этом он заявил сегодня, представляя документ о выходе королевства из Евросоюза в нижней палате парламента. Ранее Би-би-си со ссылкой на источник в канцелярии премьера сообщила о том, что выборы могут пройти до конца года.

Британский парламент обсуждает сегодня законопроект о выходе Королевства из ЕС во втором чтении.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уже предупредил, что его партия будет голосовать против документа и предлагаемой правительством повестки дня, предполагающей ускоренную процедуру его рассмотрения для того, чтобы Brexit состоялся в срок, до 31 октября.