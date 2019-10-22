Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц

Об этом сообщил на международном полицейском саммите в Сеуле глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, сейчас в Москве уже работают три тысячи таких камер. В будущем распознавать лица смогут все городские камеры, которых насчитывается более 160 тысяч. Колокольцев отметил, что такая функция помогает полицейским эффективнее расследовать преступления, а также упрощает «анализ и прогнозирование оперативной обстановки».