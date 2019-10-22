Силовики пришли в офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права»

Об этом сообщила Дождю член правления комитета Юлия Перепелова.

По ее словам, после полиции в офис зашла съемочная группа НТВ. Сотрудников организации из помещения выгнали. Председатель организации Андрей Бабушкин рассказал The Insider, что в офис «ворвалась полиция, игнорирует слова администрации». Сейчас пытаются оказывать давление на сотрудника организации Андрея Маякова, чтобы он признался, что он хотел получить какую-то сумму денег, и заводить уголовное дело», — сказал Бабушкин.

Перепелова рассказала «МБХ медиа», что все началось с того, что в офис организации «ворвался какой-то парень с пакетом». «Он кричал: «Куда его передать?». Говорил, что это что-то для [заместителя председателя организации] Андрея Маякова», — рассказала она. После этого о офис вошли сотрудники НТВ и РЕН ТВ.