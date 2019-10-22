Сегодня московский Локомотив сыграет третий матч в групповом турнире Лиги Чемпионов

На стадионе в Черкизове команда играет в Турине Ювентусом.

Пока в таблице группы вполне рабочая ситуация. Ювентус и мадридский Атлетико имеют по четыре очка, Локомотив – три, а Байер – ни одного. Вопреки прогнозам именно немцы оказались четвертым лишним, но впереди две трети дистанции и определенно говорить об этом преждевременно. В то, что Локомотиву удастся сохранить хотя бы ничью, верят немногие, слишком уж разный вес у клубов. Многократные финалисты Лиги во главе с Криштиану, команда в которой в заявку Лиги не включены вице-чемпион мира хорват Марио Манджукич и Эмре Джан против скромного российского клуба. На поле, как показывает практика, бывает иначе. Юве, кстати, попал на новое правило УЕФА. Команды, где не набирается 4 своих воспитанников, иметь право заявить не 25 игроков , а только 22. Именно поэтому означенные игроки и лишились права играть в Лиге, но и без них заявка Юве впечатляет. В атаке против путейцев будут действовать – Криштиану Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин. И это далеко не полный перечень угроз, но, как было сказано выше, в футболе случается всякое.

Матч Лиги Чемпионов между Ювентусом и Локомотивом начнется в 22 часа. Трансляция на канале Матч ТВ.