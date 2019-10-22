Глава президентского СПЧ Валерий Фадеев считает, что ему было бы уместно не продолжать работу в ЕР

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что ему было бы уместно не продолжать работу в Единой России. Сегодня в интервью ТАСС он напомнил, что уже приостановил членство в партии после избрания секретарем Общественной палаты.

Фадеев подчеркнул, что планирует консультироваться с бывшим главой совета Михаилом Федотовым по юридическим аспектам.

Ранее в интервью «Эху Москвы» Фадеев сказал, что не считает сейчас возможным влиять на состав Совета.

Изменения в президентском совете были невозможны без согласования с Владимиром Путиным, — напомнили сегодня в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что президентский Совета «это подвижный состав, а не некая догма».

Изменения не стоит оценивать как усиление давления на гражданское общество, — так считает исключенная из СПЧ политолог Екатерина Шульман.

Она считает, что не стоит говорить об уничтожении всей системы защиты прав человека в России.