Суд в Москве оштрафовал правозащитное общество Мемориал на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал правозащитное общество Мемориал на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Формальной причиной стало отсутствие соответствующей маркировки в социальных сетях организации, — рассказал «Эху Москвы» глава Мемориала Ян Рачинский.

Мемориал обжалует штрафы за нарушение закона об иноагентах.

Закон об иностранных агентах и практика его применения противоречат конституции и интересам общества. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Владимир Рыжков.

Штрафование международного правозащитного общества «Мемориал» за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях – это в чистом виде репрессия. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Владимир Рыжков.

«Это в чистом виде репрессия. Когда вам выписывают штраф в триста тысяч и вы должны платить из своего кармана, тем самым разоряются семьи, тем самым ухудшается уровень жизни людей, которые вынуждены платить эти астрономические штрафы. Репрессия – это не только лишение свободы, но и лишение имущества. В данном случае у нас получила массовую практику такая репрессия общественных организаций, правозащитников и активистов», — сказал он.

В.Рыжков также назвал закон об «иностранных агентах» и практику его применения в России «антиконституционным» и «антиобщественным».

«Позор, что всемирно известная и уважаемая организация вынуждена нашивать себе желтую звезду на рукав. «Мемориал» приносит стране в сто раз больше, чем весь Роскомнадзор вместе взятый», — заключил он.

Ранее Тверской суд Москвы признал правозащитный центр «Мемориал» виновным в нарушении закона об иностранных агентах. За отсутствие маркировки иноагента в ингушских соцсетях организации назначили штраф в 300 тысяч рублей.

Ранее суд в очередной раз оштрафовал правозащитное общество «Мемориал» по закону об иноагентах.