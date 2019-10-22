Легендарная киностудия «Ленфильм» может объявить дефолт

Федеральная налоговая служба заблокировала четыре счёта компании.

Предположительная причина блокировки счетов — систематические проблемы с оплатой налогов. Об этом пишет издание РБК. Ранее в отношении студии уже возбудили уголовное дело о взыскании задолженности по налогам и сборам более чем в семь миллионов рублей. Теперь все деньги, которые поступят на заблокированные счета пойдут на погашение долгов. Также «Ленфильм» продолжительное время не может выплатить кредит банку ВТБ. Сумму в полтора миллиарда рублей взяли для модернизации студии ещё в 2013-м году. В сентябре режиссёр Фёдор Бондарчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь погасить задолженность. Но на данный момент субсидий не поступало, а проекты «Ленфильма» остаются без поддержки минкульта. Причина в том, что студия не может предоставить документальное подтверждение отсутствия долгов перед налоговой.

Студия «Ленфильм» существует с начала прошлого века. Среди известных картин, которые снимали на ней — «Полосатый рейс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также «Особенности национальной охоты».

Больше трети российских фильмов, которые создаются при участии государства, не окупают расходов. О картинах «мимо кассы» пишет газета «Ведомости».

Как пишут Ведомости, среди самых ярких провалов военно-приключенческий боевик «Семь пар нечистых», а также «Крымский мост. Сделано с любовью».

Ранее министр культуры Владимир Мединский обещал, что список кинематографистов, которые не выполняют свои обязательства перед государством, будет доступен всем пользователям интернета.

Министерство культуры ранее неоднократно выступало с инициативами о поддержке отечественного кино. В частности, предлагалось законодательно установить разную цену на билеты на российские и иностранные фильмы.

Более трети российских фильмов с госфинансированием не окупились в прокате. Это закономерный результат политики властей по спонсированию кинематографистов и их отношения к получаемым деньгам. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко.

Кинематограф должен быть не просто самоокупаемым, а прибыльным бизнесом, независимым от государства, — считает Сергей Алексашенко.