49% российских семей могут позволить себе покупать только еду и одежду

Таковы данные Росстата. По сравнению с предыдущим годом, количество таких семей увеличилось более чем на полпроцента.

Как пишет РБК, в основном долговременные товары не могут себе позволить многодетные и неполные семьи, а также неработающие пенсионеры.

Скорее всего число таких семей в будущем станет еще больше, — считает финансист Андрей Мовчан.

Результатами соцопросов об уровне благосостояния должны заниматься ученые, а не Кремль, — так сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Когда люди отвечают на вопросы, они склонны преувеличивать свое бедственное положение, — утверждает политолог Дмитрий Орешкин. Он отмечает, что люди при этом совершенно не готовы к каким-то радикальным действиям в защиту своих интересов.

По словам Орешкина, в России нет политической культуры заявлений об ущемлении своих экономических прав.