До 17 выросло число погибших в результате прорыва дамб под Красноярском

Таким образом, еще трое остаются пропавшими без вести.

В поиске тех людей, чья судьба до сих пор не известна, больше не будут применять авиацию – об этом сообщил представитель МЧС. Ранее в операции, в частности, был задействован вертолет Ми-8. С чем связано такое решение, спасатели не уточняют. В настоящий момент, как передает агентство «Интерфакс», они обследуют участок основного разлива реки Сейба, где произошел прорыв дамб. Туда привлечены пешие патрульные группы, кинологи и водолазы.

Тем временем в одном из разрушенных технических помещений работавшей там золотодобывающей артели после осушения одной из заводей был обнаружен сейф с золотом. На его местоположение, как говорят в Следственном комитете, указал арестованный на два месяца директор компании-собственника артели, ООО «Сисим», Максим Ковальков. Общий вес находки составляет 18 кг, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Само уголовное дело передано в центральный аппарат СК. По нему уже арестованы Ковальков, а также двое его подчиненных. Это начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров. В офисе золотодобывающей компании прошли обыски. По версии следствия, разрушенные дамбы были незаконно возведены для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи.

Свою вину признал только начальник участка Андрей Еганов, остальные фигуранты дела отрицают подозрение в нарушении правил безопасности при ведении работ. При этом Ковальков выразил соболезнования семьям погибших.