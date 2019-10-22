Мосгорсуд отменил приговор водителю, который в конце 2017 года въехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар»

Мосгорсуд отменил приговор водителю, который в конце позапрошлого года въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Тогда погибли 4 человека, включая ребёнка, 11 пострадали. Мужчину освободили из СИЗО, его дело рассмотрят повторно.

Дело водителя Виктора Тихонова спустя почти год после приговора вернётся в Дорогомиловский суд. Вместо изолятора мужчина будет находиться под домашним арестом. Так решил судья Мосгорсуда. Тихонов по решению первой инстанции получил 4 года колонии. Его признали виновным в ЧП, которое произошло у станции «Славянский бульвар» в конце 2017 года. Автобус, которым управлял опытный водитель, неожиданно выехал на тротуар на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте. Затем съехал в подземный переход у метро. Под колёсами автобуса погибли ребёнок и трое взрослых, больше 10 получили разные травмы. Водитель вину не признал. Тихонов пенял на то, что автобус был неисправен. О том же заявляла его защита. Экспертиза показала, что с автобусом всё было в порядке. Правда, независимые аналитики, опрошенные судом, утверждали, что экспертизу проводили с нарушением регламента. Их доводы, также как защиты и самого Тихонова суд первой инстанции в декабре прошлого года не принял во внимание. Судья постановил, что водитель ошибочно нажал на педаль газа, перестал контролировать обстановку на дороге и не пытался затормозить. Кроме реального заключения Тихонову тогда запретили управлять транспортными средствами в течение трёх лет.

После случившегося столичные власти установили по всей Москвы у входов в подземные переходы специальные заграждения.