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Эксклюзив Эха 18:04, 22 октября 2019

Турция может в ближайшие часы возобновить боевые действия на севере Сирии

Срок перемирия с курдами, на котором настояли США, истекает этим вечером.

Военную операцию Турции против курдов, которые пять лет назад объявили о создании автономии, до недавнего времени сдерживало присутствие американских солдат. Дональд Трамп распорядился вывести военнослужащих США из Сирии, тем самым дав его турецкому коллеге зеленый свет.

Анкара объявила о начале операции «Источник мира» в приграничном районе. Турецкие ВВС нанесли удары по сирийским городам, позже к наступлению присоединились наземные части. Все силы направлены на борьбу с курдскими формированиями, связанными с запрещенной Рабочей партией Курдистана.

Евросоюз и США осудили Турцию. Трамп передал своему коллеге удивившее своей лексикой письмо, ввел санкции и отправил на переговоры с Эрдоганом вице-президента, госсекретаря и своих советников. Турецкий президент согласился на объявление паузы, чтобы курды могли отойти от границы на 30 километров за пределы буферной зоны. Срок действия перемирия 120 часов, он истекает сегодня. Вашингтон пообещал приостановить санкции против ключевых министров.

С четверга Турция обвинила курдов в многократном нарушении перемирия. Президент США однако заявил, что режим прекращения огня соблюдается. Перед вылетом на встречу к Путину в Сочи турецкий лидер заявил о готовности возобновить операцию.

Вашингтон пригрозили начать собственную военную операцию в Сирии. Впрочем, госсекретарь Майк Помпео не уточнил, какие именно действия Турции могут спровоцировать США на подобный ответ.

Соединенные Штаты тем временем готовы к военным действиям против Турции, — предупредил госсекретарь Майк Помпео в интервью Си-Эн-Би-Си.

Госсекретарь подчеркнул, что США будут использовать, в  первую очередь, дипломатические инструменты.

Ситуация в Сирии – главная тема переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Еще до начала встречи в Сочи Владимир Путин сказал, что надеется выйти на решение имеющихся в регионе проблем.

Турецкий лидер перед встречей также был настроен оптимистично.

Переговоры в Сочи продолжаются уже несколько часов.

Турецкое общество поддерживает проведение военной операции на севере Сирии. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор в «Московского Комсомольца» в Турции Яшар Ниясбаев.

«Турецкие граждане поддерживают эту операцию, так как считают, что есть угроза от курдских сепаратистов, которые хотят создать отдельное государство, как в Сирии, так и на территории Турции. И поэтому турки, даже непримиримая оппозиция, в этом вопросе консолидировались», — сказал он.

Я.Ниясбаев добавил, что осуждение действий Анкары другими странами не влияет на позицию большинства турецких граждан.

«Из-за большого количества негативной реакции со стороны мирового сообщества у турецкого общества, наоборот, складывается впечатление, что Турция все делает правильно, а вот Запад и Америка просто не хотят, чтобы Турции было хорошо. Но есть определенная часть, скорее оппозиционная, которая считает, что, да, есть какие-то проблемы, но их надо решать так, чтобы у Турции не испортились отношения с зарубежными партнерами», — отметил он.
Журналист также подчеркнул, что санкции со стороны США – единственное, чего опасаются в Турции.

«В целом, есть только страх того, что Америка может окончательно решить ввести санкции, и действительно, как утверждал Трамп, это может разрушить турецкую экономику. Этого они боятся», — заключил Я. Ниясбаев.

Сегодня вечером истекает пятидневный режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута между Турцией и Соединенными Штатами. Вашингтон в случае необходимости готов применить военную силу в отношении Турции в связи с ее военными действиями на севере Сирии. Об этом говорил накануне госсекретарь США Майк Помпео. В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил Анкаре пошлинами и санкциями в случае продолжения операции в Сирии.

Став с уходом США из Сирии одним из ключевых игроков в регионе, Москва последовательно раскалывает Запад. В этой связи Брюсселю необходимо по— новому определить свой союз с Вашингтоном и выработать совместную позицию по отношению к России, утверждают некоторые зарубежные наблюдатели.

Владимир Путин выстраивает «антилиберальный интернационал», в который входят саудовский принц Мухаммед, президенты Эрдоган и Роухани, а также лидеры Египта и Китая, пишет обозреватель Ханделсблат. Запад критикует Турцию в связи с вторжением в северную Сирию, однако Москва все увереннее притягивает к себе эту страну-участницу блока НАТО. В Сирии Анкара также зависит от благосклонности Путина, отмечает издание.

Турция обещала возобновить боевые действия после их оговоренной с США приостановки, если курды не отступят с занимаемых ими вдоль границы позиций, пишет Рейтер, ссылаясь на заявление турецкого президента. В освобожденной буферной зоне Анкара планирует разместить с десяток наблюдательных постов, что вызвало мгновенную негативную реакцию Ирана, заявившего о необходимости уважать территориальную целостность его ближайшего союзника Сирии. На сегодняшних переговорах в Сочи, отмечает Блумберг, Путин попытается надавить на Эрдогана с тем, чтобы тот напрямую, без его посредничества начал переговоры с сирийским президентом Асадом по поводу сложившейся ситуации.

Позиция Дональда Трампа, оставившего без поддержки своих многолетних партнеров по борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в России), на прошедшей неделе была подвергнута резкой критике в Конгрессе. Несмотря на его жесткое ответное заявление о том, что он не планировал, цитата, «защищать курдов всю оставшуюся жизнь», не исключено, что на фоне высказанных ему претензий президент США, тем не менее, обещал для них, цитата, «что-нибудь придумать». Как поясняет Ассошиейтед пресс, речь может идти об обеспечении допуска курдов к нефтяным месторождениям в восточной Сирии. Кроме этого, как уточняет издание, глава Пентагона накануне сообщил о корректировке плана вывода войск из региона: незначительная часть американских военных, порядка 200 человек, останется там для того, чтобы вместе с курдскими повстанцами противостоять силам Исламского государства. Как пишет газета Хааретц, об этом Трампа также попросили власти Израиля и Иордании.

Западные аналитики обращают внимание на то, что благодаря своей активности в Сирии, а также в Африке и в районе Персидского залива Москва в перспективе сможет управлять потоками беженцев, что будет лишь способствовать дальнейшей дестабилизации Европы.



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