Глава следственной группы по делу о массовых беспорядках в Москве награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Глава следственной группы по делу о массовых беспорядках в Москве Рустам Габдулин награжден орденом За заслуги перед Отечеством I степени. Он также расследует дело об отмывании денег ФБК. Указ подписал президент Владимир Путин. О этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.