Глава следственной группы по делу о массовых беспорядках в Москве награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Глава следственной группы по делу о массовых беспорядках в Москве Рустам Габдулин награжден орденом За заслуги перед Отечеством I степени. Он также расследует дело об отмывании денег ФБК. Указ подписал президент Владимир Путин. О этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
2019-10-22T17:32:00+03:00
2019-10-22T17:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 22 октября 2019
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