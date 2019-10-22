Суд в Калининграде прекратил дела в отношении двух сотрудниц штаба Навального за пикеты против «московского дела»

Суд в Калининграде прекратил административные дела в отношении двух сотрудниц местного штаба Алексея Навального за пикеты против «московского дела». Они проходили 3-го августа в знак солидарности с акцией в Москве. Прекратить дела просил прокурор в связи с отсутствием состава правонарушения, — сообщает «МБХ Медиа». Анастасии Нехаевой и Евгении Федуловой вменяли нарушение правил проведения акции.

Ранее за те же пикеты на 10 тысяч рублей оштрафовали активистку Дарью Большакову. На нее составили протокол об организации акции без уведомления.