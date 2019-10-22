Россиянин попросил политического убежища на Украине из-за преследования за акции протеста

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. Имя россиянина не называется. Указано, что ему 26 лет. Въехал он в страну накануне через пункт пропуска Сеньковка в Черниговской области и там обратился к пограничникам. Его направили в миграционную службу.