Россиянин попросил политического убежища на Украине из-за преследования за акции протеста

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. Имя россиянина не называется. Указано, что ему 26 лет. Въехал он в страну накануне через пункт пропуска Сеньковка в Черниговской области и там обратился к пограничникам. Его направили в миграционную службу.
2019-10-22T17:30:00+03:00
2019-10-22T17:31:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 22 октября 2019
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