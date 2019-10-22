ЧП произошло на руднике «Норникеля» «Таймырский»

Погибли три человека. На месте работают аварийно-спасательные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Компания проводит внутреннее расследование случившегося, — сообщил ее представитель. Он отметил, что рудник продолжает работу. Ранее в «Норникеле» сообщили, что причиной случившегося стал обвал. В МЧС это опровергли. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что, по предварительным данным, сотрудники «Норникеля» отравились газом.

Отметим, что на фоне новостей об этом происшествии акции «Норникеля» на московской бирже подешевели почти на полтора процента.