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Эксклюзив Эха 17:23, 22 октября 2019

«Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

Международное правозащитное общество «Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский.
«Эта история началась с кляузы управления ФСБ по Ингушетии, которая обнаружила, что на страницах «Мемориала» в соцсетях нет маркировки иноагента, и сообщила об этом в Роскомнадзор. Соответственно, Роскомнадзор составил 10 протоколов, по каждой соцсети два, на организацию и на ответственное лицо. Сегодня было рассмотрение первых двух из этих протоколов», — сказал он.

Я.Рачинский сообщил, что «Мемориал» будет обжаловать решение в следующих судах.

«С нашей точки зрения, это решение как минимум спорное, потому что в соцсетях – это не публикации, а ссылки на материалы на основном сайте, на котором указано, что министерство юстиции внесло нашу организацию в этот реестр, и что мы оспариваем это решение», — отметил он.

Председатель правления «Мемориала» также добавил, что действия властей наталкивают на исторические параллели.
«Примечательно, что нынешнее решение вынесено за неделю до традиционной акции «Возвращение имен», когда на Лубянской площади зачитываются имена людей, из которых, по крайней мере, половина была расстреляна как раз как иностранные агенты. Склонность к использованию тех же ярлыков нынешними властями заставляет задуматься», — заключил он.
Минюст внес правозащитное общество «Мемориал» в реестр иностранных агентов в 2015 году.



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