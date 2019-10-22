В Сочи продолжаются переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана

В преддверии встречи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что ожидается, что разговор будет обстоятельный, сложный и небыстрый. По его словам, предстоит обсудить много тем. Главная – ситуация в Сирии с учетом проведения там турецкой военной операции. Эрдоган ранее заявил, что после этих переговоров Анкара предпримет необходимые шаги по Сирии.

Сегодня вечером истекает пятидневный режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута между Турцией и Соединенными Штатами. Вашингтон в случае необходимости готов применить военную силу в отношении Турции в связи с ее военными действиями на севере Сирии. Об этом сказал накануне в интервью СNВС госсекретарь США Майк Помпео.

Между тем, Помпео подчеркнул, что США будут использовать, в первую очередь, дипломатические инструменты. В свою очередь, президент США Дональд Трамп пригрозил Анкаре пошлинами и санкциями в случае неприемлемого поведения с ее стороны.