Два человека были убиты этим утром в деревне Дудкино в Новой Москве и ещё четверо ранены

Всё произошло в хостеле. Его работник как выяснили следователи устроил там резню. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, он ударил ножом беременную супругу своего коллеги, а затем одному из постояльцев. Они погибли. В убийстве подозревают уроженца Курганской области 93-го года рождения. Он задержан. Следователи допрашивают очевидцев и соседей. Один из местных жителей Дмитрий сообщил корреспонденту «Эха Москвы», что шокирован случившимся. Поскольку никаких инцидентов в деревне до этого не было.

Дмитрий также считает, что полиция должна усилить проверку хостелов. Поскольку неизвестно, кто там может жить.