Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса, который въехал в подземный переход у станции метро «Славянский Бульвар»

Дело Виктора Тихонова отправлено на пересмотр.

Своим решением Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты 58-летнего Виктора Тихонова. Адвокат водителя автобуса Равиль Саберов настаивал на том, что при первом разбирательстве в Дорогомиловском суде Москвы были допущены нарушения. В частности, по его словам, не были проведены экспертиза двигателя въехавшего в переход автобуса, а также следственный эксперимент. В результате Мосгорсуд принял решение назначить новое рассмотрение, а самого Тихонова перевести под домашний арест. В декабре прошлого года ему назначили 4 года колонии общего режима. По версии следствия, авария у станции метро «Славянский бульвар», произошедшая почти два года назад, произошла потому, что водитель перепутал педали газа и тормоза. Сам Тихонов настаивал на том, что причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса. По его словам, она заключалась в отказе тормозов. В результате трагедии тогда погибли 4 человека, еще десять пострадали.

После случившегося у станции метро «Славянский бульвар» по всей столице рядом с подземными переходами установили бетонные блоки.