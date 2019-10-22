Экономист Игорь Николаев: В проекте федбюджета на 2020 год правильно расставлены приоритеты

В проекте федерального бюджета на 2020 год правильно расставлены приоритеты. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Института стратегического анализа аудиторской компании ФБК Игорь Николаев.

«В нем есть то, что должно вызвать удовлетворение. Например, что все-таки расходы федерального бюджета в процентном отношении к ВВП вырастут, несмотря на всю ту политику накопительства, которая проводится. В частности, достаточно существенно на здравоохранение. Тот резкий рост расходов на оборону, который был зафиксирован в предыдущие годы, прекращается.

В этом плане приоритеты расставлены достаточно правильно. Другое дело, что кардинального сдвига не происходит, но хотя бы такие подвижки», — сказал он.

Экономист отметил, что федеральный бюджет на 2020 год является «переходным». После 2020 года, по оценке И.Николаева, расходы федерального бюджета «будут достаточно уверенно снижаться».

Государственная Дума рассмотрит проект федерального бюджета на будущий год в первом чтении на пленарном заседании 23 октября.