Каховская линия московского метро закроется на реконструкцию 26 октября

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. Бирюзовая ветка, состоящая из трех станций «Каширская», «Варшавская» и «Каховская», не будет работать до тех пор, пока по ней не запустят движение в рамках создаваемой Большой кольцевой линии. Ранее в столичном стройкомплексе говорили, что «программа минимум» — восстановить движение по Каховской линии в 2021 году. Для пассажиров запустят компенсационные автобусные маршруты до станции «Варшавская».