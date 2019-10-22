Каховская линия московского метро закроется на реконструкцию 26 октября

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. Бирюзовая ветка, состоящая из трех станций «Каширская», «Варшавская» и «Каховская», не будет работать до тех пор, пока по ней не запустят движение в рамках создаваемой Большой кольцевой линии. Ранее в столичном стройкомплексе говорили, что «программа минимум» — восстановить движение по Каховской линии в 2021 году. Для пассажиров запустят компенсационные автобусные маршруты до станции «Варшавская».
2019-10-22T16:33:00+03:00
2019-10-22T16:33:28+03:00
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16:33, 22 октября 2019
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