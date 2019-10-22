Предполагаемого участника нападения на журналиста Олега Кашина осудили по делу о похищении человека

Суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, которого признали виновным в похищении бывшего главы завода «Заслон» Александра Горбунова. С Борисова также взыскали 300 тысяч рублей по гражданскому иску. Вину он не признал.

Нападение на Олега Кашина было совершено в 2010 году. Следствие так и не установило виновных. Журналист утверждает, что именно Борисов бил его металлической арматурой. Другой предполагаемый участник нападения Данила Веселов на очной ставке говорил, что нападение заказали Горбунов и губернатор Псковской области Андрей Турчак.