Мосгорсуд отправил на пересмотр дело водителя автобуса, который въехал в пешеходный переход у метро Славянский бульвар

Мосгорсуд отправил на пересмотр дело водителя автобуса, который въехал в пешеходный переход у станции метро Славянский бульвар. Теперь делом вновь будет заниматься суд первой инстанции.

Трагедия произошла в 2017 году. Виктор Тихонов, управляя автобусом ЛИАЗ на остановке общественного транспорта выехал на тротуар и съехал в подземный переход. Четыре человека погибли, 11 получили травмы.

Тихонов свою вину не признал. Он утверждал, что ДТП произошло из-за неисправности автобуса. Тем не менее суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.