В Красноярском крае продолжаются поиски троих пропавших после прорыва дамбы

В результате ЧП погибли 17 человек. Ущерб потерпевшим хотят возместить из запасов золота, которые обнаружили в одной из построек.

В Хакассии сегодня прощались с тремя работниками золотодобывающей артели на реке Сейба. По официальной информации, после прорыва дамбы и затопления поселения погибли 17 человек. Двоих обнаружили сегодня. Родственники уже опознали большую часть тел.

Поисковые работы продолжаются. Специальную авиацию для этих целей применять больше не будут, сообщили сегодня в МЧС России.

Следователи сегодня изъяли содержимое сейфа, стоявшего в одной из затонувших построек. Внутри были 18 килограмм золота в колбах и концентрат в пакетах для вторичной переработки. Стоимость может превышать 50 миллионов рублей. СК попросит наложить арест на золото. Впоследствии его можно использовать для выплаты компенсаций родственникам погибших и потерпевшим.

Один обвиняемых по делу о прорыве дамбы признал вину, раскаялся и заявил о желании заключить сделку со следствием.

Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета.