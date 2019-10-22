Турция возобновит операцию на севере Сирии, если США не выполнит обещаний об отводе курдских отрядов самообороны

Об этом предупредил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Сегодня вечером истекает 5-дневный срок, на который Анкара согласилась приостановить операцию против курдов. Сейчас эту тему Эрдоган обсуждает с Владимиром Путиным.
2019-10-22T16:00:00+03:00
2019-10-22T16:01:57+03:00
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16:00, 22 октября 2019
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