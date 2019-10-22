ФСИН констатирует исторический минимум заключенных в российских тюрьмах и следственных изоляторах

Федеральная служба исполнения наказаний констатирует исторический минимум заключенных в российских тюрьмах и следственных изоляторах. По состоянию на 1-е октября в колониях содержались более 430 тысяч осужденных, а в изоляторах менее ста тысяч.
2019-10-22T15:31:00+03:00
2019-10-22T15:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 22 октября 2019
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