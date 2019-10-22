В Нидерландах отключили серверы плеера Moonwalk, его использовало большинство пиратских сайтов России с фильмами и сериалами. Создатели плеера предупредили, что он больше не возобновит работу.

Около 80ти процентов пиратских сайтов в рунете, в том числе наиболее крупные ресурсы, не могут показывать кинопродукцию. Причина — блокировка популярного стримингового плеера Moonwalk, его код владельцы страниц вставляли к себе и демонстрировали фильмы и сериалы. Прекращения работы сервиса добился Фонд защиты авторских прав в Нидерландах, где находятся серверы плеера. Борьбу с ним начали после отчёта компании Group-IB, которая занимается кибербезопасностью. В документе, опубликованном больше полугода назад, отмечалось, что российским правообладателям сложно бороться с Moonwalk, поскольку все его серверы за пределами страны – а именно в Голландии. Moonwalk проработал почти 7 лет. К началу этого года на сервисе было 10 тысяч сериалов и в два с половиной раза больше фильмов, отмечает интерент-издание Медуза. Сервис больше никогда не заработает, предупреждают на сайте Moonwalk. Кто им владеет до сих пор неясно. Известно лишь, что эти люди зарабатывали за счёт рекламы, встроенной в плеер. Чаще всего, это были ролики нелегальных онлайн-казино.

На 50 самых популярных российских пиратских сайтов с фильмами и сериалами каждый месяц заходили до 90 миллионов посетителей.