Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае достигло 17 человек

Обнаружены тела еще двух рабочих, которые числились пропавшими без вести. 27 человек пострадали.

Напомню, — приоритетной версией ЧП является нарушение при проведении золотодобывающих работ. Суд арестовал на два месяца гендиректора компании «Сисим» и двух его подчиненных. Кстати, сегодня стало известно, что на месте ЧП нашли сейф с золотом.