Вечером истекает 5-дневная приостановка турецкой операции «Источник мира» против курдов на севере Сирии. В эти минуты турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает ее перспективы на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она началась в Сочи около 2 часов назад.

Переговоры будут сложные и небыстрые – так охарактеризовал встречу незадолго до ее начала пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Кремль надеется на то, что Эрдоган сообщит о дальнейших планах Анкары по операции в Сирии. Сам турецкий лидер перед отлетом в Сочи пригрозил возобновить операцию, если США не выполнят, по его словам, данные Штатами обещания. При этом он не уточнил, какие именно. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, накануне сказал, что режим прекращения огня на севере Сирии соблюдается. В то же время он не исключил введения пошлин и санкций против Анкары в случае, если она будет, по словам Трампа, «вести себя ненадлежащим образом». А госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC и вовсе не исключил военных действий против Турции, если это потребуется. Он, впрочем, не уточнил, какие именно шаги для этого должна сделать Анкара, а также назвал приоритетом экономические и дипломатические рычаги давления.

Суть договоренностей между Анкарой и Вашингтоном заключалась в отводе курдских формирований из пограничных зон безопасности, которые хочет создать Турция. Действующие на севере Сирии курдские группировки Анкара считает террористическими.