Уголовное дело Седьмой студии вновь поступило в Мещанский суд столицы

Уголовное дело Седьмой студии, главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, вновь поступило в Мещанский суд столицы. 1 ноября должно начаться его повторное рассмотрение.

Напомню, — изначально судья вернул дело в прокуратуру сочтя, что в обвинительном заключении есть нарушения. Прокуратура оспорила это решение в Мосгорсуде и тот стал на сторону обвинения.

Фигурантов дела Седьмой студии обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа».