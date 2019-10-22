До  500 россиян могут находиться в Чили, где не утихают массовые протесты

В Ассоциации туроператоров России подчеркивают, что из-за введения комендантского часа изменяется расписание рейсов в аэропорту Сантьяго. Чаще всего в Чили путешествуют индивидуальные туристы.

Напомню, — массовые акции в этой стране связаны с повышением цен на проезд в метро. Одиннадцать человек погибли, сотни задержаны.