Издатель российской версии журнала Форбс подал иск в суд против группы Софмар, принадлежащей семье Гуцерива

Издатель российской версии журнала Форбс подал иск в Арбитражный суд Москвы против группы Софмар, принадлежащей семье Михаила Гуцерива. Иск связан со статьей, в которой говорилось, что совокупный долг компаний предпринимателя приблизился к триллиону рублей.

Гуцериев назвал это откровенной ложью и дискредитацией. В заявлении Софмара говорится, что руководство Форбс выступает в качестве «самой дешевой бульварной журналистики».