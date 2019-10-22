Турция возобновит операцию на севере Сирии, если США не выполнит обещаний об отводе курдских отрядов самообороны

Об этом предупредил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Сегодня вечером истекает 5-дневный срок, на который Анкара согласилась приостановить операцию против курдов. Сейчас эту тему Эрдоган обсуждает с Владимиром Путиным. Соединенные Штаты тем временем готовы к военным действиям против Турции, — предупредил госсекретарь Майк Помпео в интервью Си-Эн-Би-Си. Госсекретарь подчеркнул, что США будут использовать, в первую очередь, дипломатические инструменты.
2019-10-22T14:31:00+03:00
2019-10-22T14:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 22 октября 2019
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