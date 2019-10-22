Никаких решений по РУСАДА на этой неделе принято не будет

В среду должен был наступить час икс для российского спорта. Всемирное антидопинговое агентство поставило перед Минспортом 31 вопрос по итогам работы с базой данных московской антидопинговой лаборатории, в которой обнаружились изменения и подчистки. Ответы были получены 9 октября после чего ВАДА снова взяло паузу. На 23 было назначено заседание комитета по соответствию кодексу. В этот же день планировалась и встреча делегации Минспорта и представителей агентства. Сегодня немецкий журналист Хайо Зеппельт, с публикаций которого и начался допинговый скандал, написал в своем твиттере, что на этой неделе решения не будет. Встреча в Лозанне не состоится. Ранее председатель комитета по соответствию Кодексу Джонатан Тейлор заявлял, что российскую проблему возможно оставят до появления нового руководства ВАДА, которое будет выбрано в начале ноября.

Предполагается, что новым главной ВАДА станет министр спорта Польши Витольд Банька.