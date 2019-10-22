Михаил Федотов заявил о готовности продолжать работу в Совете по правам человека при президенте в качестве эксперта

Об этом он сказал Интерфаксу.

Вчера президент своим указом отправил в отставку Федотова, который возглавлял СПЧ с 2010 года. Из состава Совета также исключены Екатерина Шульман, Илья Шаблинский, Павел Чиков. Еще один член СПЧ, Тамара Морщакова, объявила о выходе из Совета.

Новым председателем СПЧ назначен Валерий Фадеев. Выступая в эфире Эха он подчеркнул, что в ближайшее время не будет выдвигать свои кандидатуры в состав Совета.

Фадеев считает также, что в этой ситуации ему было бы уместно не продолжать работу в высшем совете партии «Единая Россия».