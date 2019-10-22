Число жертв прорыва дамб под Красноярском выросло до 17 человек

По данным Следственного комитета, были найдены тела двоих рабочих золотодобывающей артели. Еще трое человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Тем временем у одной из разрушенных дамб найден сейф с золотом. О

На местоположение сейфа с 18 кг золота следователи вышли после допроса арестованного на 2 месяца гендиректора артели «Сисим» Максима Ковалькова. Как говорят в СК, предмет был найден в одном из технических помещений после осушения одной из заводей. В сейфе, как утверждается, были обнаружены 9 колб с неповрежденными пломбами, где предположительно находится золото, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Драгоценный материал уже приобщили к уголовному делу: в СК хотят выйти с ходатайством об аресте находки. Из нее впоследствии могут возместить возможные иски со стороны пострадавших. Согласно котировкам золота на Лондонской бирже, 18 кг металла оценивается примерно в 860 тысяч долларов, это почти 55 млн рублей. Тем временем прокуратура в связи с прорывом дамб начала проверку работавшей там золотодобывающей артели. В СК, в свою очередь, говорят, что дамбы были возведены незаконно с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Дело передано в центральный аппарат ведомства.

Трагедия произошла в субботу, в результате были смыты два общежития временного типа и еще три строения. СК расследует уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.