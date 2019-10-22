По данным Следственного комитета, были найдены тела двоих рабочих золотодобывающей артели. Еще трое человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Тем временем у одной из разрушенных дамб найден сейф с золотом. О
На местоположение сейфа с 18 кг золота следователи вышли после допроса арестованного на 2 месяца гендиректора артели «Сисим» Максима Ковалькова. Как говорят в СК, предмет был найден в одном из технических помещений после осушения одной из заводей. В сейфе, как утверждается, были обнаружены 9 колб с неповрежденными пломбами, где предположительно находится золото, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Драгоценный материал уже приобщили к уголовному делу: в СК хотят выйти с ходатайством об аресте находки. Из нее впоследствии могут возместить возможные иски со стороны пострадавших. Согласно котировкам золота на Лондонской бирже, 18 кг металла оценивается примерно в 860 тысяч долларов, это почти 55 млн рублей. Тем временем прокуратура в связи с прорывом дамб начала проверку работавшей там золотодобывающей артели. В СК, в свою очередь, говорят, что дамбы были возведены незаконно с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Дело передано в центральный аппарат ведомства.
Трагедия произошла в субботу, в результате были смыты два общежития временного типа и еще три строения. СК расследует уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.
Число жертв прорыва дамб под Красноярском выросло до 17 человек
По данным Следственного комитета, были найдены тела двоих рабочих золотодобывающей артели. Еще трое человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Тем временем у одной из разрушенных дамб найден сейф с золотом. О