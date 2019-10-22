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14:02, 22 октября 2019

Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. – сообщает Росстат

Самая высокая доля таких домохозяйств в Ингушетии, — отмечает РБК. Несколько месяцев назад Росстат сообщил, что у трети российских семей нет денег на покупку обуви по сезону.
Данные статистического ведомства о доходах россиян требуют объяснения,  — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

К данным Росстата следует относиться критически, люди склонны преувеличивать свое бедственное положение, — считает политолог Дмитрий Орешкин. При этом он подчеркнул, что россияне совершенно не готовы к каким-либо действиям в защиту своих интересов
Тот же Росстат отмечает, что по итогам первого полугодия реальные доходы россиян сокращались. Некоторые эксперты, в частности, финансист Андрей Мовчан считают, что дальше будет только хуже. По его оценке, меры, которые принимает правительство ровно противоположны тем, которые нужны для изменения ситуации.



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