Орешкин: К данным Росстата, что половине россиян хватает денег только на еду и одежду, нужно относиться «критически»

К данным Росстата о том, что половине россиян хватает денег только на еду и одежду, нужно относиться «критически». Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«К данным Росстата надо относиться скептически или, во всяком случае, критически, потому что это опросные данные. Отвечая на вопросы, люди склонны преувеличивать свое бедственное положение, пожаловаться. В то же время они не готовы к каким-то радикальным действиям в защиту своих интересов», — сказал он.

Несмотря на то, что россиянам хватает средств на еду и одежду, по словам Д.Орешкина, но люди не могут себе позволить покупку более дорогих товаров.

«Они компенсируют этот провал тем, что берут займы, в расчете на то, что потом займы будут списаны, их признают банкротами, или как-нибудь государство разрулит», — отметил он.

По словам Д.Орешкина, в России нет политической культуры заявления о своих попранных экономических интересах.

«А у нас есть четкая ментальное подразделение между своими личными проблемами и государственными проблемами. Выходить с претензиями на улицу к государству у нас не принято до той поры, пока можно терпеть, или они этого не умеют, потому что нет такой политической культуры», — добавил политолог.

Ранее Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на еду и одежду. Число таких семей в этом году выросло почти до 50 %.