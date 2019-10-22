Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что российская сторона рассчитывает узнать о планах Анкары по операции на севере Сирии.

Перед отлетом в Сочи Эрдоган заявил, что Турция готова возобновить операцию «Источник мира», если Соединенные Штаты не сдержат своих обещаний о выводе бойцов курдских сил самообороны.