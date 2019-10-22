Хоккейный клуб Амур оштрафован на крупную сумму за угрозы тренера команды в адрес арбитров

Главный тренер хабаровского клуба Александр Гулявцев свои претензии к работе судейской бригады выражал образно и емко – он пообещал главному арбитру Виктору Гашилову сжечь ему машину, причем в Перми. Гулявцев, равно как и его оппонент, родом из этого города. Тренер после матча объяснил, что на самом деле у него с земляком прекрасные отношения, хотя он даже не знает на какой именно машине ездит в Перми Гашилов, но Континентальную хоккейную лигу эти объяснения не устроили. Клуб заплатит 300 0тысяч рублей штрафа за красноречие своего тренера. Впрочем, понять Гулявцева можно. Результаты команды располагают к его увольнению, а оставаться без работы – не хочется, отсюда и эмоции.



Амур занимает последнее 12 место в Восточной конференции.